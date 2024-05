Das Friedenslicht in der Speyerer Gedächtniskirche

per Mail teilen

Die Aktion "Auf der Suche nach Frieden" soll das Friedenslicht aus Bethlehem nach und durch Rheinland-Pfalz tragen. Den Auftakt machte die Aktion am Sonntag in der Speyerer Gedächtniskirche. Dabei wollen die teilnehmenden Pfadfinderinnen und Pfandfinder angesichts der vielen Krisen und Kriege in der Welt, die Hoffnung und die Völkerverständigung stärken.