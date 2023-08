Der Gemeinderat in Freisbach in der Südpfalz ist am Dienstag geschlossen zurückgetreten - aus Frust über den kommunalen Finanzausgleich, der der Gemeinde aus ihrer Sicht kaum noch Luft zum Atmen lässt. Der politische Paukenschlag in der Südpfalz könnte Nachahmer finden, denn auch anderswo macht sich Unzufriedenheit breit - bis hin zur Bereitschaft, gegen den Finanzausgleich zu klagen.