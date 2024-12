Das Landgericht Frankenthal hat einen jungen Mann zu insgesamt 17 Jahren Haft verurteilt. Der 23-Jährige ist bereits Häftling in der JVA Frankenthal. Dort hatte er Ende März einen Beamten brutal angegriffen. Der Häftling hatte den Beamten in seine Zelle gelockt und mit einer Tellerscherbe in den Hals gestochen. Das wertete das Gericht als versuchte Tötung und verhängte eine Haftstrafe von 12,5 Jahren. Außerdem hat die Richterin zusätzlich 4,5 Jahre Haft für Vorfälle in anderen Gefängnissen verhängt. SWR-Reporter Martin Gärtner war vor Ort.