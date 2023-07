Mainzer Fotograf inszeniert Fotos wie für einen Spielfilm

Einfach nur mit der Kamera draufhalten und auslösen - das ist nicht die Art, wie der Mainzer Fotograf Moritz Koch arbeitet. Mit aufwendig inszenierten Bildern sorgt er für Aufsehen. Anfang des Jahres hat er fast 200 Komparsen auf einem Mainzer Friedhof in Szene gesetzt. Aktuell arbeitet er an neuen Foto-Kunstwerken, so wie am Wochenende.