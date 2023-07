Das wechselhafte Schauerwetter bleibt uns auch am Dienstag erhalten. Vor allem im nördlichen Rheinland-Pfalz soll es immer wieder regnen, am längsten trocken bleibt es in der Südpfalz. Die Temperaturen liegen zwischen 18 Grad in der Eifel und 24 Grad in der Pfalz. Eine Wetterbesserung ist bis Freitag erst mal nicht in Sicht.