Fluggäste müssen mit neuen Streiks rechnen

Reisenden am Frankfurter Flughafen drohen weitere Chaos-Tage. Nach dem Streik des Bodenpersonals stimmen sich jetzt auch die Piloten auf Streiks ein - wieder mitten in der Hauptreisezeit.

Am Wochenende wurde bei der Vereinigung Cockpit (VC) abgestimmt. Das Ergebnis lautet Streik. Damit sind die Arbeitsniederlegungen der rund 5.000 Piloten der Lufthansa und der Lufthansa Cargo ab sofort möglich, es soll aber erst verhandelt werden.

Und auch beim Bodenpersonal wird es spannend. Ver.di geht heute in eine neue Verhandlungsrunde. Sollte es keine Einigung geben, droht tausenden Reisenden mitten in den Sommerferien erneut viel Ärger: Sowohl beim Flug in den Urlaub, als auch für die Rückreise.

134.000 Passagiere mussten Reisepläne ändern

Erst vergangenen Mittwoch hatte die Gewerkschaft ver.di den Flugbetrieb der Lufthansa für einen ganzen Tag nahezu lahmgelegt. Es fielen über 1.000 Flüge aus, und rund 134.000 Passagiere mussten ihre Reisepläne ändern. Unternehmen und Politik hatten Dauer und Umfang der Arbeitsniederlegungen kritisiert.

Sowohl die Piloten-Gewerkschaft (VC) als auch ver.di betonten, dass ein Streik noch in den Sommerferien durchaus vorstellbar sei. Auch der September war in den Vorjahren meist ein besonders verkehrsreicher Monat, so dass ein Streik das Unternehmen auch zu diesem Zeitpunkt empfindlich treffen würde.

Piloten wollen bei Lufthansa mitentscheiden

Die VC verlangt unter anderem Gehaltssteigerungen von 5,5 Prozent im laufenden Jahr und einen automatisierten Inflationsausgleich ab dem kommenden Jahr. Sie hatte den vorherigen Tarifvertrag zum 30. Juni gekündigt.

Im Hintergrund schwelt zudem ein Konflikt über die künftige Konzernstrategie. Die Lufthansa strebt neue günstigere Airlines an, bei denen die Piloten zu niedrigeren Tarifbedingungen eingesetzt werden.

ver.di fordert 9,5 Prozent mehr Lohn

Auch ver.di geht es beim Bodenpersonal um eine "nachhaltige Tariferhöhung". "Die letzte Tarifrunde gab es 2018, seitdem haben die Beschäftigten wegen der Pandemie auf Gehalt verzichtet, um die Lufthansa stabil durch die Krise zu bringen", so ver.di-Vizechefin und Verhandlungsführerin Christine Behle.

Gerungen wird neben der Prozenterhöhung um einen Mindestbetrag, von dem vor allem untere Entgeltgruppen profitieren sollen. Ver.di fordert 9,5 Prozent mehr Lohn und einen Mindeststundenlohn von 13 Euro bei zwölf Monaten Laufzeit für die rund 20.000 am Boden Beschäftigten der Lufthansa.