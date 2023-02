So geht es den Firmen am Flughafen Hahn

Was passiert am Flughafen Hahn? Am Dienstag soll die Gläubigerversammlung entscheiden, wie es weiter geht. Eine Entscheidung, die auch für die Firmen von Bedeutung ist, die am Flughafen Hahn angesiedelt sind. Wie etwa die Flugzeug-Wartungsfirma "Hangar 901". An ihrem Tag der Offenen Tür blickt die Firma optimistisch in die Zukunft.