Russischer Investor Charitonin übernimmt offenbar Flughafen Hahn

Die Hängepartie um den angeschlagenen Hunsrück-Flughafen Hahn ist offenbar vorbei: Der russische Investor Viktor Charitonin mit seiner NR-Holding übernimmt den Flughafen.

Das berichteten die Deutsche Presse-Agentur und der "Wochenspiegel". Demnach investiert Charitonin rund 20 Millionen Euro im Hunsrück.

Der notarielle Vertrag soll bereits bei einem Notar in Frankfurt am Main unterzeichnet worden sein, so der "Wochenspiegel". Dass ein Vertrag geschlossen wurde, bestätigte der Aufsichtsratsvorsitzende der NR-Holding, Michael Lemler, am späten Freitagabend dem SWR. Auf die Frage, ob die NR-Holding oder jemand aus dem Kreis der NR-Holding den Flughafen Hahn gekauft habe, sagte Lemler: "Ja, wir haben einen Vertrag geschlossen. Dieser steht jedoch unter verschiedenen aufschiebenden Bedingungen, insbesondere der am kommenden Dienstag stattfindenden Gläubigerversammlungen. Aktuell werden wir uns nicht weiter äußern.“

Auf die anstehende Gläubigerversammlung verwies auf SWR-Anfrage auch ein Sprecher des Hahn-Insolvenzverwalters, Jan Markus Plathner. Von ihm gibt es noch keine offizielle Bestätigung für die Übernahme durch Charitonin.

Der "Wochenspiegel" hatte berichtet, dass anders als sein Vorgänger der neue potentielle Käufer schon einen Millionenbetrag auf einem sogenannten Notaranderkonto hinterlegt habe. Die Zeitung schränkte aber ein, dass das Bundeswirtschaftsministerium dem Kauf noch zustimmen müsse.

Schon seit längerem ist bekannt, dass der russische Milliardär Charitonin nicht unter die Sanktionen fällt, die wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine gelten.

Hahn-Käufer SWIFT CONJOY hat bislang noch nicht gezahlt

Die noch ausstehende Zahlung der Frankfurter Investorengruppe SWIFT CONJOY war zuletzt der Knackpunkt beim Kauf des Flughafens Hahn. Das Unternehmen hatte den Kaufvertrag Mitte vergangenen Jahres unterschrieben, hat aber nach bisherigen Informationen bis jetzt nicht bezahlt.

Wer ist Viktor Charitonin?

Der wohlhabende russische Pharma-Unternehmer Viktor Charitonin ist kein Unbekannter: Er war bereits Ende Dezember als möglicher Geldgeber für den Hahn ins Spiel gekommen, als die Zahlung des eigentlichen Käufers SWIFT CONJOY auf sich warten ließ.

Damals hieß es schon, dass Hahn-Insolvenzverwalter Jan Markus Plathner auch mit der Besitzgesellschaft des Nürburgrings, der NR-Holding um Viktor Charitonin, gesprochen hat. Die NR-Holding hatte im vergangenen Jahr um den Hahn mitgeboten, war aber unterlegen.

Nürburgring nimmt dank Haupteigentümer Charitonin Fahrt auf

Der ebenfalls einst insolvente Nürburgring floriert mit dem aktuellen russischen Haupteigentümer Charitonin wieder. Die Rennstrecke in der Eifel hat etliche wirtschaftliche Standbeine von Motorsport und sogenannten Touristenfahrten von Hobbyrennfahrern über Firmenevents bis hin zum legendären Musikfestival Rock am Ring.

Flughafen seit Oktober 2021 in der Insolvenz

Der einstige US-Militärflughafen im Hunsrück mit einer seltenen Nachtfluggenehmigung hatte im Oktober 2021 Insolvenz angemeldet. Nach Angaben des Insolvenzverwalters hat sich die wirtschaftliche Lage des Flughafens aber zuletzt verbessert.