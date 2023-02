Unternehmer und Milliardär - Wer ist Viktor Charitonin?

Als Oligarchen werden sehr wohlhabende und einflussreiche Personen bezeichnet. In anderen Ländern nennt man diese "Milliardärs-Clique" auch Wirtschaftsmagnat oder Tycoon. Russlands Oligarchen sind durch Rohstoffe wie Erdöl, Gas, Aluminium zu Macht und Geld gekommen. Sie üben Einfluss auf den Kreml aus und die Politik rund um Präsident Wladimir Putin. Bisher konnten sich Russlands Oligarchen darauf verlassen, dass sie und ihr Geld in Europas Metropolen willkommen sind. Nach Putins Angriff auf die Ukraine sind sie jedoch verstärkt in den Blick westlicher Regierungen geraten.