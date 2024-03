Falschparker online melden? Trier und Ludwigshafen bieten diese bequeme Möglichkeit bereits an. Hier können Verstöße, statt auf der Polizeidienststelle, auf Online-Portalen gemeldet werden. Mainz plant ebenfalls ein Online-Formular. Wann es so weit ist, steht aber noch nicht fest. In Koblenz und Kaiserslautern gibt es keine solchen Pläne. Ein Sprecher der Stadt Koblenz sagte, da es viele Kontrollen und Ahndungen gebe, habe das Falschparker-Problem bisher nicht überhand genommen. Das Melden von Falschparkern ist aber nicht unumstritten. Der Geschäftsführer des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) in Rheinland-Pfalz, Robert Wöhler, meint: Berechtigte Anzeigen seien kein Denunziantentum, sondern Zivilcourage.