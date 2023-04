per Mail teilen

Cyberattacken sind in Rheinland-Pfalz längst keine Seltenheit mehr. Die Kommunen sollen nun besser geschützt werden. Deshalb gab es eine Fachtagung in Mainz. Seit dem Hackerangriff auf die Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises ist das Thema Cybersicherheit verstärkt in den Fokus gerückt.