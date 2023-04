per Mail teilen

Hilferufe schallen aus rheinland-pfälzischen Krankenhäusern: zu wenig Geld, zu wenig Personal. Dem Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern fehlen Millionen und der Unimedizin in Mainz fehlt Personal. Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) sagte, Bund und Länder würden an Reformen arbeiten. Nur viele fragen sich, ob das schnell genug geht.