Streik im Busgewerbe: Ausfälle und Verspätungen erwartet

Im Tarifkonflikt des privaten Busgewerbes in Rheinland-Pfalz sind am Donnerstag Fahrerinnen und Fahrer erneut in den Streik getreten. Dabei war zuvor eine Einigung in Sicht gewesen.

Ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi sagte dem SWR, die Streikbeteiligung im ganzen Land werde hoch sein. Viele Busse würden in den Depots bleiben, zum Beispiel in Mainz, Koblenz, Kaiserslautern oder Zweibrücken. Viele Ausfälle rund um Mainz erwartet Ein Sprecher der Mainzer Mobilität sagte, man versuche, einzelne Fahrten des Subunternehmers DB Regio Bus zu ersetzen. Allerdings sei die Personalsituation derzeit angespannt, zum einen infolge des Hackerangriffs auf die Mainzer Moilität im Juni und zum anderen wegen eines erhöhten Krankheitsstandes beim Fahrpersonal. Insbesondere im morgendlichen Berufsverkehr sei mit zahlreichen Fahrtausfällen zu rechnen. Die Mainzer Straßenbahnlinien seien von dem Streik nicht betroffen. Ausstand über das Wochenende hinaus Die Gewerkschaft ver.di hatte dazu aufgerufen, am gestrigen Donnerstag ab 19 Uhr die Arbeit niederzulegen, und zwar auch über das Wochenende hinaus. In einer Mitteilung der Gewerkschaft heißt es dazu, die betroffenen rund 3.000 Busfahrerinnen und Busfahrer seien sich einig: "Bis einschließlich Montag 11.07.2022 bleiben die Busse jedenfalls erstmal stehen." Verdi will mit dem Ausstand den Druck auf den Arbeitgeberverband VAV erhöhen. Der Tarifkonflikt schwelt bereits seit mehr als drei Jahren, es war dabei mehrfach zu Streiks gekommen. Zuletzt zeichnete sich eine Einigung beider Seiten auf einen neuen Manteltarifvertrag ab, der 2019 gekündigt worden war. Eine Grundsatzvereinbarung lag schon vor. Gewerkschaft droht mit weiteren Konsequenzen Laut Verdi war die Arbeitgeberseite am Donnerstag bis zum Ende der Verhandlungsrunde jedoch nicht bereit gewesen, den Manteltarifvertrag zum Abschluss zu bringen. Vom Verband der Arbeitgeber lag zunächst keine Stellungnahme dazu vor. Die Gewerkschaft zieht nach eigenen Angaben nun in Erwägung, mit dem VAV keine Verhandlungen mehr zu führen und den seit 3,5 Jahren gekündigten Manteltarifvertrag aus der Liste der repräsentativen Tarifverträge in Rheinland-Pfalz per Antrag entfernen zu lassen, wenn der Arbeitgeberverband bis Montag den Manteltarifvertrag nicht umsetze, hieß es.