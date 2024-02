Johanna Orth wurde nur 22 Jahre alt. Sie starb bei der Flut im Ahrtal 2021. Die Konditor-Meisterin machte Pläne, ein eigenes Café in ihrer Heimatstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler zu eröffnen. Ihre Eltern wollen diesen Plan in die Tat umsetzen. Da daheim noch zu viel an die Nacht im Juli erinnert, als sie ihre Tochter verloren, eröffnen sie nun in Johannas Namen eine Patisserie in Hamburg. Die Rezepte sind zum Teil von Johanna.