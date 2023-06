"Hier in Rheinland-Pfalz soll es solche Treffpunkte nicht geben", so lautet die Bilanz von Innenminister Michael Ebling (SPD) nach dem Einsatz gegen ein rechtsextremes Konzert in Daaden (Kreis Altenkirchen). Der Verfassungsschutzbericht RLP für das Jahr 2022 zeigt: Rechtsextreme Gruppierungen, die die Verfassung aussetzen wollen, mehren sich zunehmend. "Also auch hier: klare Verfolgungspriorität", sagt Ebling dazu.