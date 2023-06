Es bleibt sonnig in RLP. Die Temperaturen liegen am Dienstag zwischen 7 und 28 Grad liegen. Es bleibt zudem trocken im Land: Dementsprechend herrscht erhöhte Waldbrandgefahr, vor allem in der Vorderpfalz. Ab Mittwoch kehren dann vereinzelte Gewitter in Rheinland-Pfalz ein.