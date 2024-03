Weltweit wurden am Samstagabend Sehenswürdigkeiten in Dunkelheit gehüllt. Auch in Rheinland-Pfalz beteiligten sich zahlreiche Städte an der Aktion "Earth Hour" für den Umweltschutz.

Mit der "Earth Hour" will die Umweltschutzorganisation World Wide Fund For Nature (WWF) ein Zeichen setzen. Rund um den Globus gehen für eine Stunde die Lichter aus. Erstmals fand die Aktion 2007 in Sydney statt. Inzwischen sind in mehr als 190 Ländern Städte mit dabei, auch in Rheinland-Pfalz. Der Aufruf unter dem Motto "Deine Stunde für die Erde – Klima schützen, Demokratie stärken" richtet sich auch an Unternehmen und Bürger. 2023 beteiligten sich in Deutschland rund 580 Städte und Gemeinden. Start war um 20:30 Uhr.

In Mainz sollten für eine Stunde die Lichter an rund 40 Gebäuden ausgehen, darunter am Dom und an der Fußballarena des Bundesligisten Mainz 05, wie die Stadt mitteilte. Es war zudem ein Rahmenprogramm mit einer Stadtführung geplant. In diesem Jahr nahmen auch das Leibniz Zentrum für Archäologie (LEIZA) oder die Mainzer Stadtwerke mit dem Weinlager am Zollhafen an der "Earth Hour" teil.

Bingen beteiligte sich unter anderem mit Burg Klopp, Basilika und Rochuskapelle.

In Alzey standen die Steinhalle und die Nikolaikirche im Dunkeln.

Am Speyerer Dom ging das Licht aus, am Wasserturm in Schifferstadt, auf Burg Neuleiningen und an den Kirchen in Haßloch, Ellerstadt und Friedelsheim. Auch die Bürger sollten sich an der "Earth Hour" beteiligen und ab 20:30 Uhr alle Lampen ausschalten, wie es in einer Mitteilung der Stadt Speyer hieß. Damit sollten sie signalisieren, dass sie sich ganz bewusst mit den Themen Energieverbrauch und Klimaschutz befassen.

In Frankenthal wurde dieses Jahr die Außenbeleuchtung des Rathauses und des Mehrgenerationenhauses abgeschaltet. Die Stadt lud Bürger ein, auch bei sich zu Hause das Licht auszuschalten, um gemeinsam ein Zeichen für ein besseres Weltklima zu setzen.

In Landau wurden am Rathaus, an der Villa Streccius und am Alten Kaufhaus die Lichter gelöscht.

17 Gebäude und Skulpturen in Kaiserslautern wurden am Abend für eine Stunde nicht beleuchtet. Unter anderem wurden die Fruchthalle, die Stiftskirche, die Pfalzgalerie und der Elf-Freunde-Kreisel nicht angeleuchtet. Auch an der Burg Hohenecken blieb es dunkel.

Mit Porta Nigra, Dom und Konstantinbasilika waren in Trier viele Top-Sehenswürdigkeiten bei der Aktion dabei. In der Region beteiligten sich unter anderem auch Gerolstein, Idar-Oberstein und Birkenfeld.

Die Stadt Koblenz ließ symbolisch das Licht am Festungshang und am Reiterstandbild am Deutschen Eck ausgehen. Die Koblenzer "Earth-Hour"-Aktionsgruppe lud zudem wieder zu einer nächtlichen Waldwanderung im Stadtwald ein. Zwischen 20:30 und 22:30 ging es vom Wanderparkplatz Eichenplatz am Remstecken zur Layer Bergwiese und durch den Wald auf Wanderwegen zurück zum Forsthaus Remstecken.

Neben den genannten beteiligten sich noch etliche weitere Städte und Gemeinden an der Earth Hour. Auf der interaktiven Karte auf der WWF-Website können Sie herausfinden, ob ihr Heimatort auch mit dabei war.