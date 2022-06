Dreyer: "Gas sparen, wo es möglich ist"

per Mail teilen

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hält es für richtig, dass die Bundesregierung die Alarmstufe des Gas-Notfallplans ausgerufen hat.

Im Moment ändere sich nichts an der Versorgungssicherheit, erklärte die SPD-Politikerin im Interview mit dem SWR. "Aber jedem muss klar sein: Alles, was wir tun können, um Gas einzusparen, ist gut für die Versorgungssicherheit in der Zukunft und für die Kosten." Wenn man sehe, wie die Gaspreise explodieren, sei das natürlich eine bedrohliche Lage und sie teile die Sorgen der Unternehmen. Rheinland-Pfalz sei ein Bundesland mit vielen energiestarken Unternehmen.

"Müssen alle zusammenrücken"

Die Bundesregierung gehe sehr besonnen mit der Gesamtlage um und habe bereits erste Unterstützungspakete auf den Weg gebracht. "Aber die Folgen eines Krieges können nicht komplett vom Staat kompensiert werden. Wir müssen alle zusammenrücken, um gemeinsam diese schwere Zeit durchzustehen."

Im Austausch mit den Unternehmen im Land

Die Landesregierung sei seit Wochen im Austausch mit den hiesigen Unternehmen und der Bundesregierung, sagte Dreyer. Sie bekräftigte: "Heute gilt der Grundsatz: Gas sparen, wo es möglich ist. Gas auch ersetzen, wo es möglich ist."

Schmitt: "Produktion immer noch konkurrenzfähig"

Die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) bezeichnete die jüngste Reduzierung der russischen Gaslieferungen an Deutschland als bewussten Angriff Moskaus "auf uns als Gesellschaft, besonders auf unsere Industrie und unsere Wirtschaft". Der Industrie sei es bisher gelungen, die Produktion trotz hoher Energiepreise konkurrenzfähig zu halten, erklärte Schmitt. Das sei möglich, weil die energieintensiven Branchen große Anstrengungen unternommen hätten, mit weniger Strom oder Gas zu arbeiten.