Biotechnologie: RLP will von Schottland lernen

per Mail teilen

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat am Mittwoch ein biotechnologisches Forschungszentrum an der Universität Glasgow besucht. Ihr Ziel: sich ein Bild von der Arbeitsweise der Wissenschaftler dort zu machen. Denn Schottland hat sich in den vergangenen Jahrzehnten einen guten Ruf im Bereich Biotechnologie erarbeitet.