Dreyer auf den Spuren von Klon-Schaf "Dolly"

1997 blickte die Welt auf Schottland, als Biotechnologen "Dolly" präsentierten - das erste geklonte Schaf. Jetzt besucht Ministerpräsidentin Dreyer das Land. Ein Ziel: Von guten Forschungsbeispielen lernen.

Schon Jahrzehnte vor "Dolly" hatten Schotten für Aufsehen in der Forschung gesorgt, als beispielsweise John Macleod, das Insulin mitentdeckte. Die Biotechnologie hat eine lange Tradition in Schottland.

Grund genug für Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), dem Land nun einen Besuch abzustatten. Schließlich sind die Ziele der Landesregierung in diesem Bereich hoch gesteckt: Rheinland-Pfalz soll zum weltweit führenden Biotechnologie-Standort ausgebaut werden.

Rheinland-Pfalz will Forschungskooperation stärken

Die Ministerpräsidentin schaut sich gemeinsam mit einer Delegation aus Wirtschaft und Wissenschaft, darunter auch Wissenschaftsminister Clemens Hoch (SPD), das Advanced Research Center an der Universität Glasgow an. Die Universität gehört zu einer strategischen Partnerschaft von elf schottischen Universitäten, die ihre Forschung im Bereich Biowissenschaften vernetzt haben. Die Scottish Universities of Life Science Alliance (SULSA) fördert aber nicht nur die schottische Forschung, sondern treibt sie auch international voran.

Seit März 2022 werden von der SULSA, der schottischen Regierung und der Landesregierung Rheinland-Pfalz vier Forschungsprojekte finanziell gefördert. Unter anderem zwischen der University of Glasgow und der Johannes Gutenberg-Universität Mainz in der Alzheimer-Forschung sowie ein Projekt der University of Aberdeen und der Fachhochschule Kaiserslautern, in dem Parkinson erforscht wird.

"Wir pflegen einen intensiven Austausch mit Schottland im Bildungs- und im Wissenschaftsbereich", sagte Dreyer. Bei Delegationsreisen gehe es immer auch darum, von guten Beispielen zu lernen.

Besuch im Edinburgh BioQuarter

Ein weiterer wichtiger Stopp auf der Delegationsreise wird das Edinburgh BioQuarter sein - ein Exzellenzzentrum für Forschung und Entwicklung im Bereich Biowissenschaften und Gesundheitsversorgung. Kommerzielle Unternehmen und akademische Forschung treffen auf 167 Hektar zusammen. 8.000 Menschen arbeiten und studieren im BioQuarter.

Einen ähnlichen Ansatz gibt es in Rheinland-Pfalz seit Juni 2022. Die Biotechnologie Akademie in Bingen soll die Forschenden im Land miteinander vernetzen und mit den regionalen Unternehmen aus der Branche zusammenbringen.

Außerdem versucht das Land, die Biotechnologie mit Hilfe eines Biotechnologie-Beirats voranzutreiben, und hat mit dem Mainzer Unipräsidenten Georg Krausch im Juni 2021 einen Landesbeauftragten berufen.

Kritik am Tempo der Landesregierung

Kritik kommt von den Industrie- und Handelskammern (IHK) im Land. Ihnen geht es nicht schnell genug voran. Das bekräftigte Arne Rössel, Sprecher der IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz, im Gespräch mit dem SWR. Bereits im Januar hatte Rössel in den Medien kritisiert, dass der Landesbeauftragte Krausch nicht in Vollzeit an dem Zukunftsthema arbeiten könne.

Rössel fordert eine eigene Stabsstelle in der Staatskanzlei oder dem Wissenschaftsministerium, in dem zwei oder drei Personen das Thema Biotechnologie voranbringen. Zudem müsse Rheinland-Pfalz mehr für sich werben, damit das Land als Biotechnologie-Standort für Fachkräfte attraktiv werde.

Biotechnologie-Boom: Schottland macht's vor

Nicht nur die Landesregierung hat die Biotechnologie als Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts identifiziert. Schottland, das Land am Rande Europas, gehört seit Jahren zu den aufstrebenden Bio-Tech-Standorten. Hier kann sich die Delegation sicherlich den ein oder anderen Input holen.