Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

6:55 Uhr 🚗 So läuft es auf den Straßen in RLP dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Arno Burgi Habt ihr eigentlich anlässlich der EM eure Autos geschmückt? Mein persönlicher Eindruck ist, dass es bei dieser EM bisher nicht so viele Wagen mit Flaggen oder diesen Außenspiegel-Wärmern in Nationalfarben gibt. Vielleicht kommt das ja noch. Aber ob EM-Schmuck oder nicht: Im Stau stehen alle Autos gleich lang. Wo es auf den Straßen klemmt, erfahrt ihr hier: Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:40 Uhr Städte- und Gemeindebund ärgert sich über Pflicht zu Cannabis-Kontrollen Auch wenn Kiffen inzwischen grundsätzlich erlaubt ist - es gibt doch Regeln, an die man sich halten muss. Zum Beispiel müssen die Konsumenten volljährig sein. Und auch in Sichtweite von Schulen darf kein Joint angezündet werden. All diese Vorschriften müssen kontrolliert werden - und zwar von den Kommunen. Das hat das rheinland-pfälzische Kabinett in der vergangenen Woche so festgelegt. Dem Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz ist das ein Dorn im Auge. Den Kommunen entstehe personeller und sachlicher Mehraufwand, sagte Geschäftsführer Moritz Petry der Deutschen Presse-Agentur. Er verstehe nicht, warum keine sogenannte Kostenfolgenabschätzung erfolgt sei. Laut Verband gehen die Mehrkosten für die Kommunen in die Zehn- oder Hunderttausende. Eine Stadt wie Ludwigshafen rechne zum Beispiel mit jährlichen Zusatzkosten von über 180 000 Euro, so Petry. Sendung am Mo. , 24.6.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

6:20 Uhr 🎆 Mainzer Johannisnacht endet mit Feuerwerk Heute am Johannistag wird in der christlichen Tradition an die Geburt von Johannes dem Täufer erinnert. In Mainz verbindet man den Namen "Johannes“ aber vorrangig mit einem großen Sohn der Stadt: Johannes Gutenberg, dem Erfinder des Buchdrucks mit beweglichen Lettern. Zu seinen Ehren wird deshalb alljährlich die Mainzer Johannisnacht gefeiert. Sie endet heute traditionell mit einem großen Feuerwerk. Wer es sehen will, sollte sich rechtzeitig vor 22:30 Uhr einen guten Platz sichern! Mainz Vier Tage feiern Johannisnacht in Mainz mit Buchdruckertaufe fortgesetzt In Mainz ist am Freitagabend die Johannisnacht offiziell eröffnet worden Gefeiert wird bis Montagabend. Am Samstag gab es die traditionelle Buchdruckertaufe, das Gautschen. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

6:10 Uhr Boos neuer Landrat im Kreis Mayen-Koblenz Grund zum Jubeln hatte gestern Abend Marko Boos: Der SPD-Politiker gewann die Stichwahl für das Amt des Landrats im Kreis Mayen-Koblenz. Boos setzte sich deutlich mit 57,3 Prozent gegen Christian Altmaier von den Freien Wählern (42,7 Prozent) durch. Besonders viele Bürgerinnen und Bürger hat es allerdings nicht an die Urne gezogen: Die Wahlbeteiligung war mit 34,8 Prozent deutlich geringer als beim ersten Wahlgang. Vor zwei Wochen lag sie noch bei mehr als 60 Prozent. Boos tritt die Nachfolge von Alexander Saftig (CDU) an, der seit 2009 Landrat im Kreis Mayen-Koblenz war. Video herunterladen (58,7 MB | MP4)

6:04 Uhr ☀️ Die Wettervorhersage für den Johannistag Der Johannistag und damit auch die neue Woche startet mit schönem Wetter! Badesachen, Grillbesteck, Sonnencreme - das alles könnt ihr gerne parat legen. Heute erwarten uns in Rheinland-Pfalz bis zu 28 Grad. Die Sonne lässt sich laut Vorhersage oft blicken und es bleibt trocken. Am Dienstag und Mittwoch steigen die Temperaturen bis auf 31 Grad. Ab Mittwoch besteht dann aber auch wieder mehr Gewittergefahr. Video herunterladen (29,8 MB | MP4)

6:03 Uhr Das wird heute wichtig für Rheinland-Pfalz In Trier gibt es heute einen Ausblick auf die in knapp einem Jahr stattfindende rheinland-pfälzische Landesausstellung "Marc Aurel". Die Ausstellung über den Kaiser, Feldherrn und Philosophen ist vom 15. Juni bis 23. November 2025 im Rheinischen Landesmuseum Trier geplant. Innenminister Michael Ebling und der Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe (beide SPD) wollen sich zum Stand der Vorbereitungen und zu ersten Highlights der insgesamt voraussichtlich rund 400 Exponate äußern. In Koblenz wird der Prozess gegen einen Mann wegen Verdachts auf IS-Mitgliedschaft, Kriegsverbrechen und Mord fortgesetzt. Der Angeklagte soll sich der ausländischen terroristischen Vereinigung "Islamischer Staat" (IS) angeschlossen haben. Dabei soll er unter anderem bei der Hinrichtung von Gefangenen des IS geholfen haben. In Kirn übergibt Justizminister Herbert Mertin (FDP) den Bewilligungsbescheid zur Entschuldung der Stadt - und zwar im Rahmen des Programms "Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen Rheinland-Pfalz (PEK-RP)". Der Bewilligungsbescheid für die Stadt Kirn umfasst rund 9,8 Millionen Euro.