per Mail teilen

Ob Christi Himmelfahrt oder Vatertag - an diesem Tag haben die meisten Menschen frei und genießen bei gutem Wetter die Zeit draußen, so auch in diesem Jahr. SWR-Reporterin Barbara Fröhling war bei einem ganz besonderen Freiluft- Gottesdienst auf dem Petersberg bei Bechtoltsheim dabei. Aber auch ein paar Väter, die den Vatertag traditionell mit Bollerwagen und Getränken feiern, hat sie getroffen.