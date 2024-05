Am 9. Mai wird der Europatag gefeiert und in genau einem Monat wird das neue EU-Parlament gewählt. In diesem Jahr dürfen in Deutschland alle Bürgerinnen und Bürger ab 16 Jahren wählen. Damit wird die Wahl besonders für junge Leute etwas ganz Besonderes. Das merkt man auch am Wormser Rudi-Stephan-Gymnasiums, das offizielle "Europaschule des Landes Rheinland-Pfalz" ist. SWR-Reporter Georg Link hat die Schülerinnen und Schüler in Worms deshalb gefragt, wie sie es finden, nun selbst ihre Stimme abgeben zu können.