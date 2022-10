Deutsch-georgische Schriftstellerin Haratischwili erhält Carl-Zuckmayer-Medaille

Zur Person

Die Schriftstellerin, Dramatikerin und Theaterregisseurin Nino Haratischwilli wurde 1983 in Tiflis geboren und lebt seit 2003 in Deutschland. Als Schülerin gründete sie eine deutsch-georgische Theatergruppe und machte sich in ihrer Wahlheimat Hamburg als Hausautorin, Dramaturgin und Regisseurin am dortigen Thalia Theater einen Namen. Sie selbst bezeichnet sich als Grenzgängerin zwischen Kulturen, die sie als sehr gegensätzlich empfindet. Bekanntheit errang Haratischwili mit ihrem dritten Roman "Das achte Leben (Für Brilka)". Auf 1.280 Seiten wird über sechs Generationen hinweg das Leben einer georgischen Familie im 20. Jahrhundert nachgezeichnet. Mit "Die Katze und der General" (2018), ihrem vierten Roman, stand die Schriftstellerin auf der Auswahlliste für den Deutschen Buchpreis.