Autor Rafik Schami erhält Carl-Zuckmayer-Medaille

Für seine Verdienste um die deutsche Sprache wird der deutsch-syrische Autor Rafik Schami mit der Carl-Zuckmayer-Medaille des Landes Rheinland-Pfalz geehrt.

Mit seinen Erzählungen voller Weisheit, Humor und Melancholie begeistere der Autor ein Millionenpublikum, begründete Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) die Auswahl des Preisträgers im November. Rafik Schami zähle zu den wichtigsten deutschen Schriftstellern der Gegenwart.

Durch seine Verknüpfung mit der arabischen Erzähltradition habe er zudem die deutsche Literatur bereichert. Dreyer würdigte auch Rafik Schamis Engagement für Frieden und Menschenrechte.

Mehr als 60 Bücher veröffentlicht

Der in Syrien geborene Autor kam 1971 nach Deutschland. Inzwischen lebt er in Marnheim im Norden der Pfalz. Rafik Schami hat mehr als 60 Bücher veröffentlicht. Sein Werk besteht aus Romanen, Erzählungen, Essays und Kinderbüchern und wurde in 34 Sprachen übersetzt.

Zu seinen bekanntesten Bücher gehören "Die dunkle Seite der Liebe" und "Das Geheimnis des Kalligraphen".

Die Carl-Zuckmayer-Medaille Rheinland-Pfalz verleiht den Literaturpreis seit 1979 im Andenken an den in Rheinhessen geborenen Schriftsteller Carl Zuckmayer (1896-1977). Er stammt aus Nackenheim (Kreis Mainz-Bingen) und ist unter anderem Autor des Dramas "Der Hauptmann von Köpenick" (1931). Die Carl-Zuckmayer-Medaille wird alljährlich an Persönlichkeiten übergeben, die sich um die deutsche Sprache in besonderer Weise verdient gemacht haben. Die Auszeichnung ist mit einer Bronze-Medaille und einem 30-Liter-Fass Nackenheimer Riesling verbunden. Die Verleihung findet in der Regel jedes Jahr am 18. Januar statt, dem Todestag Carl Zuckmayers. Zu den bisherigen Preisträgern gehören unter anderem Friedrich Dürrenmatt, Martin Walser, Uwe Timm, Doris Dörrie und Udo Lindenberg.

Preisverleihung wegen Corona verschoben

Ursprünglich sollte die Medaille wie üblich am 18. Januar, dem Todestag Zuckmayers, verliehen werden. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Feier im Mainzer Staatstheater aber auf den 27. Juni verschoben.

Rafik Schami sei ein wunderbarer Erzähler, der seine Geschichten am liebsten mündlich vortrage, begründete Ministerpräsidentin Dreyer die Entscheidung. "Mit einem Online-Format wäre es nicht möglich, das Besondere an seinem literarischen Wirken zu vermitteln. Seine Kunst lebt vom direkten Austausch mit seinem Publikum", so Dreyer. Deshalb habe man sich in enger Absprache mit dem Preisträger dazu entschieden, die Verleihung auf Ende Juni zu verschieben.