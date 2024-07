Wie präsent ist die Bundeswehr in RLP?

per Mail teilen

Die Bundeswehr ist in Rheinland-Pfalz mit rund 14.000 Soldaten an 25 Standorten vertreten. Hinzu kommen Tausende zivile Angestellte - ein Überblick über die Armee-Präsenz im Land.

Großangelegte Bundeswehrübungen, Diskussionen über die Wiedereinführung der Wehrpflicht, schleppend laufende Aufrüstung - immer wieder wird über die Bundeswehr berichtet. Heute besucht Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) das Taktische Luftwaffengeschwader 33 in Büchel im Landkreis Cochem-Zell, um sich über die Fähigkeiten der Truppe zu informieren. Doch wie genau ist die Bundeswehr in Rheinland-Pfalz vertreten, und was sind ihre Aufgaben?

Weltweit arbeiten bei der Bundeswehr 260.000 Menschen - 160.000 in Uniform und 80.000 in Zivil.