Bürgergeld-Blockade: Dreyer drängt auf zügige Verhandlungen

Heute wird der Bundesrat über das Bürgergeld-Gesetz abstimmen. Die Union lehnt das geplante Bürgergeld weiterhin ab, ein Scheitern des Gesetztes droht. Ministerpräsidentin Dreyer fordert zu zügigen Verhandlungen auf.

Vor der Abstimmung im Bundesrat über das Bürgergeld hat die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) die Pläne der Bundesregierung verteidigt. "Ich kann nicht verstehen, warum die Union mit dieser Härte verhindern will, dass Menschen, die gerade nicht auf der Sonnenseite stehen, Unterstützung erhalten", erklärte sie am Sonntag in Mainz.

"Wir können sehr glücklich sein, dass wir trotz aller Krisen Rekordbeschäftigung haben. Darüber sollten wir jedoch nicht vergessen, dass Arbeitslosigkeit jeden und jede treffen kann", argumentierte Dreyer.

Söder: Bayern wird gegen Gesetz stimmen

Der Bundesrat soll am Montag über die Sozialreform abstimmen, mit der das bisherige Hartz-IV-System ab dem neuen Jahr Schritt für Schritt umgestellt werden soll. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kündigte am Sonntagabend in der ARD an, Bayern werde gegen das neue Gesetz stimmen. Er sagte: "Es ist am Ende sozial unfair, sozial ungerecht und wird auf Dauer mehr Verwerfungen bringen, insbesondere für untere Einkommensgruppen, die hart arbeiten."

Auch andere unionsgeführte Länder hatten angekündigt, gegen das Bürgergeldgesetz zu stimmen, und damit dieses zentrale Vorhaben der Regierung dort blockieren. CDU und CSU lehnen es vehement ab, unter anderem weil es aus ihrer Sicht die Motivation senkt, eine Arbeit anzunehmen.

Dreyer für stärkere Förderung von Weiterbildung

Die Ampel-Parteien der Bundesregierung weisen die Kritik zurück. "Auch mit dem Bürgergeld wird es weiterhin Kontrollen geben, Verletzungen der Regeln oder Missbrauch werden sanktioniert", erklärte Dreyer. Das sei wichtig.

"Ich halte es aber auch für richtig - menschlich und ökonomisch - dass Weiterbildungsmaßnahmen stärker gefördert werden sollen", teilte die rheinland-pfälzische Regierungschefin mit. Sie befürworte es auch, dass Menschen, die in einem langen Arbeitsleben Geld für ihre Altersvorsorge oder die eigenen vier Wände angespart hätten, dieses nicht gleich verlören, wenn sie arbeitslos würden.

Falls das Gesetz von den unionsgeführten Ländern blockiert werde und in den Vermittlungsausschuss gehe, müsse Parteitaktik zur Seite gelegt werden, forderte Dreyer in der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe). "Wir brauchen Klarheit bis zur Bundesratssitzung am 25. November, damit die Arbeitsagentur noch alles vorbereiten kann, um das Bürgergeld ab Januar auszuzahlen", rief Dreyer CDU und CSU zum Konsens auf. Lindner gesprächsbereit

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) zeigte sich bereit für Änderungen am Bürgergeld. "Wir gehen offen in ein Vermittlungsverfahren", sagte Lindner dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland" (Samstag). Er sei bereit, über alles zu verhandeln: "Wenn wir beim Hinzuverdienst noch was verbessern können, dann wäre das sehr gut."

Am Montag soll der Bundesrat auch über geplanten Soforthilfe für Gas- und Fernwärmekunden beschließen. Die Soforthilfe ist als Überbrückung gedacht, bis die Gaspreisbremse im nächsten Jahr kommt.