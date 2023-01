Bobtalent Charlotte Candrix will Medaille bei Juniorinnen-WM

per Mail teilen

Es gibt kaum eine rasantere Sportart als das Bobfahren. Wie ist es wohl, wenn man drin sitzt und mit 120 Stundenkilometern die Bahn runterrast? Die 18-jährige Charlotte Candrix aus dem Westerwald weiß das schon seit vielen Jahren. Sie ist eins der größten Talente im deutschen Bobsport und will am Wochenende bei der Juniorinnen-WM in Winterberg aufs Treppchen.