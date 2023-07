per Mail teilen

Der Bischof-Stein-Platz in Trier wird in Zukunft Platz der Menschenwürde heißen. Das hat der Stadtrat in einer Abstimmung beschlossen. Die Umbenennung ist zum 12. Juli geplant.

Anfang Februar hatte sich der Stadtrat für die Umbenennung des Platzes entschieden. Grund ist eine im Dezember 2022 vorgestellte Studie zum Missbrauchsgeschehen in der Amtszeit des früheren Trierer Bischofs Stein (1904-1993), die ihm Fehlverhalten im Umgang mit Tätern und Opfern nachweist.