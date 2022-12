Rheinland-Pfalz: Weihnachtsgeschäft wie im Vorjahr erwartet

per Mail teilen

Bei den Einzelhändlern in Rheinland-Pfalz gab es in den vergangenen Wochen im Weihnachtsgeschäft ein Auf und Ab. Zuletzt hätten die Umsätze aber nochmals angezogen.

Die rheinland-pfälzischen Einzelhändler ziehen eine verhaltene Bilanz des Weihnachtsgeschäfts. Es sei bislang durchwachsen gelaufen, sagte der Einzelhandelsverband einen Tag vor Heiligabend.

"Die Branche erwartet insgesamt nun einen Umsatz auf dem Niveau des Vorjahres."

Umsätze weit unter Vor-Corona-Niveau

Für den Einzelhandel in Rheinland-Pfalz heißt das allerdings: Die Umsätze liegen weit unter der Vor-Corona-Zeit und das angesichts der für die Branche mittlerweile deutlich gestiegenen Kosten. Die Lage für viele Einzelhändler bleibt also schwierig.

Höherwertige Ware war nachgefragt

Die Kunden hätten angesichts der kalten Tage verstärkt warme Kleidung gekauft. Insgesamt wurde beim Geschenke-Einkauf vor allem höherwertige Ware nachgefragt. Für die Woche nach Weihnachten hofft der Einzelhandel im Zuge der Einlösung von Gutscheinen auf zusätzliche Einkäufe und weitere Umsätze.

Bei November-Umfrage wollte jeder Dritte bei Geschenken sparen

Ende November hatte eine Umfrage der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) ergeben, dass ein Drittel der Deutschen aufgrund knapperer Budgets plane, weniger Geld für Geschenke auszugeben als letztes Jahr. Nur knapp die Hälfte der Befragten wolle dieses Jahr gleich viel in Weihnachtsgeschenke investieren wie 2021. Die Mehrheit der Befragten (74 Prozent) gab an, in dieser Saison stärker auf den Preis der Weihnachtsgeschenke zu achten, indem sie zum Beispiel im Angebot kauft.