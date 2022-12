Mainzer spenden viele Weihnachtspäckchen für Obdachlose

per Mail teilen

Auch Menschen, die auf der Straße leben, sollen Weihnachtsgeschenke bekommen. "Mission Leben" freut sich über viele Päckchen für Obdachlose.

Das gemeinnützige diakonische Unternehmen "Mission Leben" der evangelischen Kirche Hessen und Nassau schätzt, dass sie in diesem Jahr an die 800 Päckchen bekommen hat. Die Leiterin der Psychosozialen Beratungsstelle der Mission Leben, Tanja Scherer, freut sich über die liebevoll gepackten Geschenke. Auch an die Hunde der Wohnungslosen sei gedacht worden, erzählt sie.

Weihnachtspakete für Menschen in Not

In den Päckchen seien Lebensmittel, Gutscheine, aber auch Fahrkarten. Sie würden an die Besucher oder Bewohner Einrichtungen verteilt werden.

"Mission Leben" betreibt in Mainz die Psychosoziale Beratungsstelle für Menschen in sozialen Notlagen. Zudem bietet sie Tagesaufenthalte, Wohnheime und Notübernachtungsmöglichkeiten sowie ein Drogenhilfezentrum an. Dazu gehören zum Beispiel das Cafe Balance, Juvente Housing-Area, der Wendepunkt, das Heinrich-Egli-Haus oder das Thaddäusheim.

Spenden sichern kostenlose Angebot

Tanja Scherer von '"Mission Leben" freut sich auch über die vielen Spenden für den Tagesaufenthalt. Da der sich nur über Spenden finanziere, könne hier weiterhin den Menschen in Not Frühstück, Mittagessen und auch das Wäschewaschen kostenlos angeboten werden. Die Mainzer hätten Vorräte an Kaffee, Milch, Tee, Konserven, aber auch Duschgel und Waschpulver gespendet.

Duschgel und Zahnpasta - nur mit den vielen Spenden kann "Mission Leben" den Obdachlosen kostenlos helfen. Mission Leben Mainz

Viele Menschen spenden trotz der Krisen

Auch die anderen Hilfsorganisationen in der Region Rheinhessen/Nahe sind froh über die große Spendenbereitschaft der Menschen. Bei der Soonwaldstiftung in Kirn sind sogar mehr Spenden eingegangen als die Jahre zuvor. Die Stiftung unterstützt schwer kranke und behinderte Kinder.

Auch bei den Maltesern in Mainz habe die Spendenbereitschaft trotz der Inflation und der Energiekrise nicht abgenommen. Nur bei der Caritas in Mainz würden die Spenden zurückgehen. Das sei aber schon im vergangenen Jahr so gewesen, teilt die Caritas mit. Erfreulich sei jedoch, dass die Menschen, die etwas geben, im Durchschnitt mehr spenden würden als früher. Außerdem werde die Caritas von großen Unternehmen unterstützt.