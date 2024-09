6:18 Uhr

"Quo vadis" BASF?

Sparen, sparen und nochmals sparen...wie vorhin bereits angekündigt, geht es heute in Ludwigshafen vor allem um die BASF. Das Unternehmen kämpft seit zwei Jahren mit hohen Energiepreisen und schwacher Nachfrage. Die Folgen bekommen auch die Beschäftigten im Stammwerk in Ludwigshafen zu spüren. Wie soll es jetzt weitergehen bei der BASF? Beim "Capital Markets Day" heute will das Unternehmen seine Strategie für die Zukunft präsentieren. Wie die Situation so aussieht, haben wir für euch nochmal in diesem Artikel zusammengefasst: