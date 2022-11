Am ARD-Jugendmedientag hatten Schüler bundesweit die Möglichkeit, sich mit Medienschaffenden auszutauschen. Die Workshops fanden in den Rundfunkhäusern, aber auch an Schulen statt, wie etwa in der Realschule in Simmern. Seit Jahren helfen dort sogenannte Medienscouts Schülern, die Masse an Infos und Nachrichten besser einzuordnen. Wie lassen sich Fake News erkennen?