Klima-Aktivisten der "Letzten Generation" kleben sich in Mainz fest

Sie wollen das Klima schützen und kämpfen dafür zum Teil mit radikalen Mitteln. Die Klima-Aktivisten kleben sich an prominenten Orten fest. Am Donnerstag am Flughafen Berlin, am Freitag in Mainz. Es war die erste Klebeaktion in Rheinland-Pfalz, mit Folgen für viele Berufspendler.