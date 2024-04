44 Sitzenbleiber an der Gräfenau-Schule Ludwigshafen

An der Gräfenauschule in Ludwigshafen sollen auch in diesem Jahr 44 Kinder die erste Klasse wiederholen. Das bestätigte die Schulleitung dem SWR. Die Schule war letztes Jahr wegen desselben Problems in die Schlagzeilen geraten. Damals wurden 39 Kinder nicht in die 2. Klasse versetzt.