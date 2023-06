Auftakt zur Republica 2023: "Eine bessere digitale Welt ist noch möglich"

Geld ist das große Thema auf der Digitalmesse Republica, die in Berlin begonnen hat. Das Internet sei durchdrungen von wirtschaftlichen Interessen, findet der Netzaktivist Markus Beckedahl. Das virtuelle Leben spiele sich in großen Teilen auf Plattformen ab, die den reichsten Menschen der Welt gehörten. Mit seinem Vortrag "Eine bessere digitale Welt ist noch möglich" will er auf der Republica Denkanstöße geben, "wie wir gemeinwohlorientierte Kommunikationsstrukturen bauen können". Als ein bereits existierendes Beispiel nennt er die freie Online-Enzyklopädie Wikipedia. Perspektivisch könne das Betreiben von nicht am Profit ausgerichteten Internetservern eine öffentlich-rechtliche Aufgabe sein, ergänzt Beckedahl. "Aber auch der Staat könnte die Weiterentwicklung von Open Source-Lösungen finanzieren und ermöglichen."

Welchen Umgang der Netzexperte mit Künstlicher Intelligenz empfiehlt, erläutert er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich.