Wetter im Frühling: Ist Trockenheit die neue Normalität?

Spüren Sie es? Riechen Sie es? Es ist Frühling - zumindest offiziell. Der 1. März ist meteorologischer Frühlingsbeginn. Europa hat einen sehr trockenen Winter hinter sich. In vielen Regionen Frankreichs, Spaniens und Italiens hat es sehr wenig geregnet. In ganz Frankreich gab es im Januar und Februar über 31 Tage fast gar keinen Regen. Und auch in den Alpen liegt in diesem Winter deutlich weniger Schnee, als es üblich wäre. Ob wir uns an so viel Trockenheit gewöhnen müssen, hat SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich mit dem Diplom-Meteorologen Andreas Machalica von wetter.com besprochen.