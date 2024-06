Warum kaum noch Schulen in Baden-Württemberg Schwimmunterricht anbieten

An vielen Schulen in Baden-Württemberg kann kein Schwimmunterricht angeboten werden, weil die Lehrerinnen und Lehrer dafür fehlen. Und Besserung ist nicht in Sicht, sagt die Landesvorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW, Monika Stein in SWR Aktuell: "Weil wir immer noch einen großen Mangel an Lehrkräften für die Grundschulen haben. Und klar ist, dass jemand, der Schwimmunterricht erteilt, auch eine Rettungsschwimmerausbildung haben muss." Daher käme nicht "irgendeine Person aus dem Kollegium" in Frage. Weitere Probleme: Der Weg zum und vom Schwimmbad müssen wegen der Aufsichtspflicht geregelt werden und viele Kommunen haben aus Kostengründen ihre Bäder geschlossen. "Wir haben flächendeckend gar nicht genügend Schwimmbäder", sagte Monika Stein im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Fischer.