Warum die Pfalz der Geheimtipp für Mountainbiker ist

In Annweiler in der Pfalz ist gerade der 8. Deutsche Mountainbike-Kongress zu Ende gegangen. Das ist ein Branchentreffen rund um den Trend-Radsport - mit Teilnehmern aus Politik, Tourismus und Naturschutz. Und der findet immer in Gegenden statt, in denen man besonders gut mountainbiken kann. Was genau die Pfalz und Annweiler so attraktiv für Mountainbiker macht, weiß Nico Graaff, Geschäftsführer des Mountainbike Forums Deutschland. "Hier ist schon sehr früh auf die Qualität der Wege geachtet worden. 2005 haben hier Kommunen den Verein Mountainbiker Pfälzerwald gegründet und zum Beispiel Touren ausgewiesen", so Graaf im SWR. In der Mountainbike-Community habe sich dann sehr schnell rumgesprochen, dass die Trails sehr gut und gepflegt seien. Warum solche Trails und Touren mehr Sinn machen, als sich einfach aufs Bike zu setzen und loszufahren, erklärt Graaf im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph.