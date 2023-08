Unzureichende Klima-Politik: "Es ist kompliziert und komplex"

per Mail teilen

Der Expertenrat für Klimafragen bewertet die Klimapolitik der Bundesregierung als unzureichend. Sein Fazit: Was bisher beschlossen wurde, sei zwar teils hilfreich - es werde aber nicht ausreichen, um die Klimaziele bis 2030 umzusetzen. Der Vorsitzende des Expertenrats, Hans-Martin Henning erklärt das so: "Es ist kompliziert und komplex, einvernehmliche Lösungen zu finden". Hören Sie im Interview mit SWR2 Aktuell-Moderator Jan-Frédéric Willems, was sich der Klimaexperte wünschen würde und wo er auch schon Fortschritte sieht.