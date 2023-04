Start zum Jupiter: Die ESA-Sonde "JUICE"

Gibt es weiteres Leben in unserem Sonnensystem? Die Europäische Raumfahrtagentur ESA geht dieser Frage mit einer neuen Mission nach.

Die Jupiter-Sonde "JUICE" soll heute, nach Jahren der Vorbereitung, mit einer Ariane 5-Rakete ins All starten - vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana aus. JUICE ist die Abkürzung für „Jupiter Icy Moons Explorer“. Klappt alles, wird das Gerät ab 2031 den Gasriesen Jupiter erforschen. Was die ESA dort und auf den drei großen Eismonden Ganymed, Kallisto und Europa herausfinden will, erklärt SWR-Raumfahrtexperte Uwe Gradwohl im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.