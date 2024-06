SINUS-Jugendstudie: "Pragmatischer Optimismus herrscht vor"

So viele Vorurteile gegen Jugendliche in Deutschland sind gängig: "Die schauen nur noch auf Ihre Handys, informieren sich nur über TikTok und wählen wahlweise Rechtspopulisten oder Extremisten, ohne an die Folgen zu denken oder kleben sich auf der Straße fest. Außerdem sind sie oberflächlich und wollen so wenig wie möglich arbeiten".

Aber sind sie auch wirklich so, wie ticken Jugendliche eigentlich tatsächlich? Damit hat sich die sogenannte SINUS-Jugendstudie beschäftigt, die heute vorgestellt wurde - im Auftrag (u.a.) der Bundeszentrale für Politische Bildung. Deren Präsident, Thomas Krüger, sagt im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Petra Waldvogel: "Bei näherer Betrachtung zerlegen sich diese Vorurteile alle in Einzelteile". Vorherrschend sei trotz mancher Krisen ein pragmatischer Optimismus bei den 14-17Jährigen. Diese Generation verdiene Respekt, man könne von ihr lernen, so Krüger.