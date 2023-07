RP-Klimaschutzministerin: Wasser-Situation hat sich "voll umgedreht"

per Mail teilen

Während die einen sich aufs Schwimmbad freuen, schauen die anderen besorgt in ihren Garten und auf die Felder, die schon wieder sehr trocken sind - obwohl es im Juni eigentlich viel geregnet hat. Laut einer Studie des Naturschutzbundes wächst das Bewusstsein für den Wassermangel. Das sei auch gut so, hat die rheinland-pfälzische Klimaschutzministerin Katrin Eder im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Vanja Weingart gesagt. Die Wirtschaft, die Wasserunternehmen, alle im Land, seien in der Pflicht, bewusst Wasser zu sparen und sich auf den Klimawandel vorzubereiten. Alte Gewissheiten, dass immer genug Wasser da sei oder dass es gut sei, mit nicht zu wenig Wasser die Leitungen stets durchzuspülen, hätten sich "voll umgedreht".