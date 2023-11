Heftiger Regen: Wo die Pegel der Flüsse am meisten steigen

per Mail teilen

Der Regen in der vergangenen Nacht lässt in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz die Flüsse und Bäche ansteigen. Vor allem Südbaden und Schwaben sind zurzeit von starken Niederschlägen betroffen. Der Deutsche Wetterdienst hat für heute weitere Niederschläge angekündigt - es gibt auch eine Unwetterwarnung wegen Dauerregens. Der Rhein am Pegel Maxau wird den Hochwassermeldewert von sieben Metern im Laufe des Tages erreichen, sagt Ute Badde von der Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg: " Vermutlich wird auch die Schifffahrt gesperrt werden müssen. "

Wann das Wasser den vorerst höchsten Stand erreicht und wann die Pegel wieder fallen, bespricht SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern mit Ute Badde.