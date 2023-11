per Mail teilen

Ridley Scott wagt, an was sich schon Stanley Kubrick die Zähne ausgebissen hat: Ein Film über das Leben von Napoleon Bonaparte. Ab heute ist dieser Film mit Joaquin Phoenix als Napoleon in der Hauptrolle im Kino zu sehen. Filmkritikerin Anna Wollner hat ihn schon gesehen und spricht mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler darüber, wie episch Scott die Schlachten aus Napoleons Leben inszeniert. Ihr Fazit: "Napoleon hätte der Film gefallen."