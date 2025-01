Mutmach-Geschichte: Mit Kamm und Schere Menschen glücklich machen

Für viele ist es selbstverständlich, für andere ist es ein Stück Luxus in einem extrem fordernden Alltag. Der Friseur Claus Niedermaier aus Biberach an der Riß schneidet Obdachlosen kostenlos die Haare, stutzt ihre Bärte. In ganz Deutschland ist er im Einsatz – gemeinsam mit seinem Verein "Barber Angels Brotherhood" mittlerweile sogar in zehn verschiedenen Ländern.

Was als "Sofa-Idee" begann

Dabei hatte alles ganz klein angefangen, "als Sofa-Idee", erzählt Niedermaier im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex. Die Nachricht vom Kältetod eines Obdachlosen in München habe ihn so erschüttert, dass er beschloss, seine beruflichen Fähigkeiten zu nutzen, um diesen Menschen zu helfen. Seitdem gibt er mit Kamm, Schere und Rasierklinge Obdachlosen ein Stück Würde zurück, schenkt ihnen zumindest für eine kurze Weile Entspannung und Wohlbefinden.

Gutes tun, nicht nur zur Weihnachtszeit

Und zwar nicht nur in der Zeit um Weihnachten, Neujahr und Dreikönig, wenn soziale Projekte traditionell mehr Spenden und Aufmerksamkeit bekommen. Sondern das ganze Jahr über, auch dann, "wenn der Weihnachtsgedanke wieder verflogen ist".