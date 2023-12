Nach reichlich Schnee in den vergangenen Tagen starten die ersten Lifte im Hochschwarzwald in die Skisaison. Wintersportler können seit Freitag das größte Skigebiet am Feldberg nutzen. Viele Touristen haben schon gebucht, hat Hansjörg Mair, Geschäftsführer der Schwarzwald-Tourismus GmbH, am Freitag im SWR-Aktuell-Gespräch mit Andreas Böhnisch gesagt.