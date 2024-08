Lernen in den Schulferien? Am besten spielerisch!

In den Ferien wollen Kinder ausschlafen, ins Freibad gehen, sich mit Freunden treffen und Abenteuer erleben. Lernen steht nicht auf der Liste – das müssen die Kids ja außerhalb der Ferien. Es gibt aber Eltern, die sich vielleicht fragen, ob so ein paar Matheaufgaben und Leseübungen vielleicht doch ganz gut wären, um am Ball zu bleiben und gut vorbereitet aus den Ferien ins neue Schuljahr zu starten. Dazu meint Inés Brock-Harder, die Vorsitzende des Bundesverbandes für Kinder- und Jugendlichen- Psychotherapie in SWR Aktuell: "Natürlich ist die Ruhezeit in den Ferien wichtig, die auch mal Phasen von Langeweile zulässt und Entspannung ermöglicht. Insofern ist es wirklich auch wichtig, dass der Stress des Alltags hinter sich gelassen werden kann." Lernen in den Ferien sollte wenn möglich spielerisch erfolgen: "Wenn man im Ausland ist, kann man die Sprache vertiefen. Wenn man in der Natur ist, kann man Pflanzen genauer betrachten." Was von sogenannten Sommerakademien, Lernkursen in den Ferien, zu halten ist, auch darüber hat SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex mit Inés Brock-Harder gesprochen.