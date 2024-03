Kulturpass – Für wen und für was?

100 Euro für Kino, Konzerte oder Bücher – für alle, die in diesem Kalenderjahr 18 Jahre alt werden, gibt es wieder einen Kulturpass. Doch was bedeutet für diese Altersgruppe Kultur? Das hat Tim Gensheimer untersucht. Er ist Politikwissenschaftler und Studienleiter am Sinus-Institut in Heidelberg. In SWR Aktuell hat er erklärt, welche unterschiedlichen Gruppen von 18-Jährigen es gibt: "DIE 18 Jährigen gibt es gar nicht. Wir sehen eine große Vielfalt an Lebensstilen und Werten." So gebe es sieben unterschiedliche Milieus. Das reicht von ganz traditionell bürgerlichen Jugendlichen, die sehr heimatverbunden und familienorientiert sind, bis zum Gegenentwurf. "Das sind die Jugendlichen, die einen coolen Lifestyle leben und die Welt entdecken wollen. Das ist die Bandbreite." Wofür die unterschiedlichen Gruppen den Kulturpass nutzen, darüber hat Tim Gensheimer mit SWR Aktuell-Moderator Sebastian Felser gesprochen.