Kriminologe: "Kriminalstatistik ist mit Vorsicht zu genießen"

per Mail teilen

Nach tagelangen Diskussionen ist sie jetzt endlich vorgestellt worden - die polizeiliche Kriminalstatistik: Im vergangenen Jahr sind demnach fast sechs Millionen Straftaten verübt worden. Im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von fünf Prozent. Rund 41 Prozent der Personen, die im Verdacht stehen eine Straftat verübt zu haben, haben laut der Statistik keinen deutschen Pass. Diese Zahlen der Ausländerkriminalität waren im Vorfeld bekanntgeworden und haben für Diskussionen und erneute Forderungen, etwa nach einer Obergrenze für die Einwanderung, gesorgt. Jörg Kinzig ist Kriminolge und lehrt an der Universität Tübingen und hat im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Marie Gediehn die Tücken solch einer Statistik erläutert. Die Zahlen spiegelten meist nicht die Realität wider, so Kinzig.